Transaviapiloten leggen maandag werk neer

'Acties zijn onvermijdelijk

"We zijn niet ingegaan op bemiddeling, omdat dat voorstel duidelijk was bedoeld om de acties te voorkomen," zegt Joost van Doesburg van VNV. "Wij hebben Transavia zaterdag de mogelijkheid gegeven op onze voorstellen in te gaan, dat hebben ze niet gedaan. Daarom zijn acties

onvermijdelijk."



Vooral de onenigheid over de werkroosters bleek een breekpunt. "Transavia zei eigenlijk tegen ons: we kunnen daar niets aan doen. Maar daar moet iets aan gebeuren. Dat de maatschappij de problemen pas in 2020 wil oplossen laat duidelijk zien dat Transavia kiest voor winst, niet voor de gezondheid van zijn medewerkers. Het ziekteverzuim bij de vlieger is 10 procent."



De tegenstellingen over het salaris zijn volgens hem een sluitpost. "Het gaat ons vooral om de arbeidsomstandigheden."