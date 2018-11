Transavia gaat uit nood eigen piloten opleiden

De opleiding, waarbij het zwaartepunt op de vliegsimulator ligt, moet uiteindelijk per jaar dertig piloten opleveren. Transavia werkt daarbij samen met simulatorcentrum Epst in Utrecht.



Grotere toestellen

Transavia heeft nu 650 vliegers in dienst, maar de vraag naar piloten is groot. Onder meer KLM trekt aan piloten van de dochter, die zich daar kunnen opwerken op grotere toestellen waarover de vakantiemaatschappij niet beschikt.



In Europa is momenteel een groot tekort aan piloten, vanwege de groeiende luchtvaart. KLM moet inmiddels zelfs vliegers van buiten halen omdat de eigen opleiding onvoldoende mensen aflevert.



Tot 2012 kende Nederland een wildgroei aan vliegopleidingen, waarbij de kwaliteit niet altijd op niveau was. De belangrijkste opleiding voor verkeersvliegers, de KLM Flight Academy op Eelde, werd na problemen met de veiligheid, gereorganiseerd.