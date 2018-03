Transavia en piloten sluiten eindelijk cao-akkoord

Daarnaast is de compensatieregeling voor piloten die medisch worden afgekeurd, aangescherpt. In navolging van KLM komt er bij Transavia een aparte stichting die geld uitkeert als een deelnemende piloot wordt afgekeurd. Het geld wordt opgebracht door vliegers en Transavia. Ook personeel dat geen lid is van VNV kan aan die regeling meedoen.



Overeenstemming over een bescheiden loonsverhoging was eerder al bereikt. De vliegers krijgen 6 procent meer loon, in stappen met terugwerkende kracht tussen 2017 en maart 2020.



'Werken aan de toekomst'

Transavia is blij dat er nu met de piloten, gewerkt kan worden aan de toekomst van de maatschappij op de lange termijn. "Nu we duidelijke afspraken hebben gemaakt, kunnen we daarover de komende twee jaar in alle rust met onze medewerkers over overleggen," zegt een wordvoerder van Transavia.



De maatschappij maakt pas sinds vorig jaar weer voorzichtig winst, na jaren van rode cijfers. Eerder zei topman Mattijs ten Brink dat de kosten de zouden ontstaan door de eisen van VNV het herstel van Transavia zouden schaden. Volgens de woordvoerder is de toekomst van de maatscahppij nu juist zeker gesteld.



"VNV wilde aanvankelijk dat vliegers alleen op vrijwillige basisop een andere vlucht mochten worden gezet dan in hun rooster was vastgelegd. Dat zou er toe hebben geleid dat we vluchten moeten cancellen."



Zwaar bevochten

VNV spreekt van 'een zwaar bevochten cao-akkoord'. Vaststelling liep vorig jaar maandenlang vertraging op, onder meer vanwege een machtsstrijd in de top van het verbond en de weigering van Transavia om de roosterproblmen voor medio 2020 op te lossen.



"Jammergenoeg hebben we daarom voor het eerst in jaren actie moeten voeren," aldus een woordvoerder van VNV, "maar die was ook echt nodig om dit resultaat te bereiken."



De bond is nog in onderhandeling over een nieuwe pilotencao bij KLM, waarbij ook al met acties is geschermd.