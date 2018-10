Tranen bij personeel MC Slotervaart na slechte nieuws

Bij de ingang van het personeelsrestaurant houden verpleegkundigen elkaar vast. Er vloeien tranen. "Het is wel heel sneu," zegt een van de vrouwen. "Dit is veel meer dan sneu, dit is echt erg," zegt een andere. "Kút!"



Het personeel is zojuist ingelicht over de financiële problemen waarin het voormalige Slotervaartziekenhuis zich bevindt. Dat de zorgverzekeraars de kraan dichtdraaien valt een deel van de medewerkers rauw op op het dak, terwijl er ook personeel is voor wie de onheilstijding een bevestiging is van de angst waarmee zij al een hele tijd rondlopen.