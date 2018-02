Tramverkeer rond CS ontregeld door breuk in spoor

Vlakbij de tramhalte bij het station is de grond omhoog gekomen, waardoor de breuk is ontstaan. Volgens een woordvoerder van het GVB is dit gebeurd 'op een niet zo handige plek'.



Verschillende lijnen hebben er namelijk last van. Alleen tram 2 en 5 kunnen - met aangepast snelheid - gebruik maken van het kapotte spoor.



Ingekort

Tram 1 rijdt een andere route, via het Damrak, en lijnen 13 en 17 rijden helemaal niet naar de binnenstad. Deze routes zijn ingekort tot het Frederik Hendrikplantsoen, omdat dit de laatste plek is waar de trams kunnen keren.



Het is nog niet bekend hoe lang de problemen zullen duren. Volgens de woordvoerder kan het nog enige duren voordat de breuk hersteld is.



Er lopen bij het station GVB-medewerkers rond om reizigers te adviseren over hoe zij het beste hun reis kunnen vervolgen.