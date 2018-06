Tramspoor Rozengracht snel vervangen wegens veiligheid

De staat van de betonnen fundatieplaten is zo slecht dat het spoor los is gekomen en het beton is gescheurd. Om ongelukken te voorkomen moet de trambaan op korte termijn flink onder handen worden genomen. Klein onderhoud volstaat niet meer.



Dat meldt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en vervoer) donderdag in een brief aan de gemeenteraad. De vervanging van het spoor kan niet meer wachten tot 2020 en wordt al dit jaar uitgevoerd.



Rijrichting

Gevolg is dat de tram (lijnen 10, 13, 14 en 17) enkele weken, van zondag 9 september tot en met zondag 30 september, niet rijdt op de Rozengracht.



Daarnaast wordt verkeer in één richting gestremd om werkruimte te creëren. Waarschijnlijk wordt dat de richting van West naar Oost.