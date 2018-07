Tramlijn 9 (1903-2018) was een allemansvriend

Wat was lijn 9? De Ajax-lijn? Of toch beter de Artistram? De levenslijn voor Diemen desnoods?



Tram 9 had een boel karakters. Welke precies, is vooral afhankelijk van wie je het vraagt. Oude voetballiefhebbers herinneren zich de rijtuigen, volgestouwd met Ajaxfans op weg naar stadion De Meer, aan het einde van de Middenweg. Toen de gesprekken gingen over Cruijff, Van Basten en Bergkamp en Ajax ondanks dat dorpse stadionnetje nog meedeed met de echt grote clubs.



Dat was belangrijk, maar wie heeft er nooit in lijn 9 gezeten op weg naar de dierentuin?