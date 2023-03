Tramlijn 19 verdwijnt in Amsterdam: ‘En de stad ís al onbereikbaar’

Tram 19 van Diemen naar Sloterdijk. Beeld Eva Plevier

Veel is er niet voor nodig om een complete tram in rep en roer te brengen. Bijvoorbeeld de mededeling dat hij volgend jaar wordt opgeheven. Lijn 19, de langste van Amsterdam, staat op de nominatie om te verdwijnen. Van Diemen Sniep rijdt hij, via de Middenweg en de Sarphatistraat naar het Leidseplein om zijn weg te vervolgen naar de De Clercqstraat en de Admiraal de Ruijterweg en het eindpunt station Sloterdijk.

Tram 19 gaat op de schop. Volgens het gvb zijn de reizigers na corona niet teruggekomen in de aantallen die er voor die tijd waren. Het geld is op. Dan moet je wat.

De 14-jarige Freyja, scholier op het Montessori College Oost, slaat haar hand voor haar mond als ze het nieuws hoort. Elke dag neemt ze de metro uit Noord om over te stappen op de Vijzelgracht, precies zoals ov-planners het in 2018 bedachten toen de Noord/Zuidlijn ging rijden en tram 9 van het CS naar Diemen overbodig werd verklaard. Wat nu te doen? “Ik zal toch naar school moeten,” zegt ze geschrokken.

Iedereen weer in de auto

Even verderop zit advocaat Nathalia Cortez (28), afkomstig uit het Braziliaanse São Paulo, maar sinds vijf jaar in Nederland. Ze woont in De Baasjes en is consultant op het gebied van milieu en mensenrechten. Zo’n twee keer per maand neemt ze de tram naar Diemen. Om haar haar te laten doen, of haar nagels. “Girly stuff,” zegt ze. “Dat is in Diemen goedkoper dan in het centrum van Amsterdam.”

Ze is ‘upset’ van het nieuws. Geen geld meer voor al die trams in de stad? Hoezo geen geld meer? “De belasting is hier best hoog. Dankzij het ov vind ik Amsterdam juist zo’n prettige stad. In Brazilië is het verkeer een grote chaos. Willen ze dat hier ook? Dat iedereen de auto weer gaat pakken?”

Veelgehoorde klacht in lijn 19, nog altijd: waar is lijn 9 gebleven? De tram die voor eeuwig verbonden leek met de Middenweg, het oude Ajaxstadion De Meer en Diemen. Een tram die de reizigers echt snel naar de binnenstad bracht.

Minder reizigers? Eerder meer!

“Raar,” vindt de bestuurder van tram 19 het dat nu ‘weer alles op de schop moet’. Dat er na corona minder reizigers zouden zijn, daar heeft hij weinig van gemerkt. Integendeel, de tram wordt er alleen maar drukker op. En dat komt volgens hem weer door het personeelstekort. “Soms staan er op het eindpunt bij Sloterdijk twee trams te knipperen, zoals wij dat noemen. Dan is er niemand om achter het stuur te gaan zitten.”

Het is ook Guy Katz opgevallen, toeristengids op de Albert Cuypmarkt. Minder reizigers? “Het is er eerder krapper op geworden.”

Op de halte Diemen Sniep stapt Jennifer Oei (32) in. Ze woont in de nieuwbouwwijk even verderop en pakt vijf keer in de week de tram om naar haar werk op de Sarphatistraat te reizen. “De stad is al redelijk onbereikbaar mét tram 19,” zegt ze. “Het is een half uur fietsen en bussen rijden er ook niet veel.”

Verontwaardigd: “Er zijn hier in Diemen veel nieuwe mensen komen wonen. Die werden gelokt met de belofte van een goede ov-verbinding met de stad. Ik ook. Moeten we dan straks allemaal op de fiets om verderop in Diemen de metro te pakken?”