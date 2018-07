Tramlijn 10 (1900-2018) was een manusje-van-alles

Om tram 10 kon je niet heen. Zo'n lijn waar je bijna altijd wel even in terecht kwam, of je nu wilde of niet, een manusje-van-­alles. Terwijl de 10 met zijn slechts 7,3 kilometer toch allesbehalve de langste was: alleen de 4 en de 24 waren korter. De 10 was zo'n stadstram waar je pas blij van wordt als je doorkrijgt dat ie er niet meer is.



Tramdeskundige Adriaen Louman zegt dat lijn 10 andere lijnen beter liet functioneren.