Tramhalte al 6 maanden onbereikbaar voor mindervaliden door kapotte lift en roltrappen

De kapotte lift is afgezet. Links daarnaast de stalen trap en roltrap. Beeld Jesper Roele

Het gaat om de lift die gebruikt wordt door passagiers die in de richting van het Centraal Station reizen. De lift voor passagiers richting IJburg werkt op dit moment wel, maar ook die is volgens reizigers vaak buiten gebruik. De lift die nu al zes maanden onafgebroken kapot is, is niet meer te repareren, aldus een woordvoerder van het GVB. “Deze lift vervangen door een nieuwe is de enige optie.”

Dat zal niet voor het eerste kwartaal van 2023 lukken, waardoor gemeente, GVB en de Vervoerregio onderzoeken of een tijdelijke noodlift op de halte mogelijk is. Anders kunnen reizigers die afhankelijk zijn van de lift bijna nóg een jaar geen gebruik maken van de halte.

“Wij realiseren ons welk ongemak dit met zich meebrengt voor de reizigers die de lift nodig hebben. Tot die tijd zullen we aan reizigers moeten vragen via een andere halte naar de bestemming reizen,” aldus de woordvoerder.

Andere opties

De in 2007 aangelegde roltrappen vormen een andere optie voor mindervalide reizigers om vanaf de ondergrondse halte de Piet Heinkade te bereiken. Maar ook de roltrappen staan volgens gebruikers vaker stil dan dat ze werken. Volgens het GVB treden die problemen op ‘door water’.

“Om deze roltrappen werkende te houden, worden twee keer per week de putten leeggepompt,” laat het GVB weten. “Er worden gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke partijen om een oplossing te vinden voor de problemen die ontstaan door wateroverlast. Pas wanneer dit is opgelost, kan er een grote revisie van de roltrappen plaatsvinden.”

De gemeente, GVB en Vervoerregio brengen nu de kosten in kaart voor het plaatsen van een tijdelijke lift en revisie van de roltrappen.

Cliëntenbelang, een organisatie die in Amsterdam onder andere ‘de kwaliteit van leven’ van mensen met een lichamelijke beperking probeert te verbeteren, heeft geen goed woord over voor de slechte bereikbaarheid van de halte.

“Het is niet de eerste keer dat de lift op Rietlandpark kapot is en we hebben het al eerder aangekaart bij betrokken ambtenaren en het GVB,” vertelt een woordvoerder van Cliëntenbelang. “Argument was steeds dat er geen onderdelen waren. We hebben toen ook begrepen dat er een nieuwe lift besteld moest worden. Pas toen er van diverse kanten publicitaire en publieke aandacht is gevraagd, is er wat beweging gekomen. Het had duidelijk geen prioriteit.”

Het GVB zegt dat het anders ligt: “Hoewel het soms anders lijkt, wordt achter de schermen hard gewerkt aan de beste oplossingen.”

Volgens Cliëntenbelang ‘wisten’ gemeente en GVB ‘al dat deze lift aan het eind van zijn technische levensduur was’. De organisatie zegt dat er daarom altijd ‘voldoende onderdelen op voorraad’ hadden moeten zijn, ‘of dat de lift eerder vervangen had moeten worden’. “Kennelijk zijn beide acties toch nog niet uitgevoerd. Dat is kwalijk.”

Het kantoor van Cliëntenbelang zit om de hoek bij halte Rietlandpark. Veel cliënten die voor een afspraak op kantoor langs willen komen ‘moeten omrijden of ander vervoer regelen’. “Onze medewerkers begeleiden regelmatig mensen vanaf kantoor naar de tramhalte om naar beneden te kunnen,” aldus de woordvoerder. “En ook niet onbelangrijk: als de trappen nat zijn door de regen, zijn ze spekglad en gevaarlijk.”

De kapotte lift en daarnaast een bordje om gebruikers van de trap te waarschuwen. Beeld Jesper Roele