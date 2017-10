Tram 7 rijdt een nieuwe route

Donderdagavond reed de tram voor het laatst door de twee straten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de laatste hand gelegd aan het spoor bij de kruising Witte de Withstraat en de Postjesweg.



De volgende ochtend kwam de Witte de With als 'tramstraat' te vervallen. Tram 7 rijdt vanaf nu via de Hoofdweg en de Postjesweg. De drie haltes in de Witte de Withstraat verdwijnen daarmee ook.



Volgens het GVB zorgt de nieuwe route voor een betere doorstroming en krijgt de Witte de Withstraat op zijn beurt meer ruimte en rust.



30 kilometer per uur

Een maand geleden maakte stadsdeel West al bekend dat de snelheid in de straat verlaagd wordt naar 30 kilometer per uur. De directe aanleiding voor die maatregel is een ernstig ongeluk op 30 augustus, waarbij een auto in de straat over de kop sloeg en daarbij een vrouw bij de tramhalte raakte.



Bewoners vrezen dat dit soort ongelukken vaker zullen gebeuren wanneer tram 7 straks niet meer door de straat rijdt. Zij zijn bang dat de straat dan verandert in een racebaan.



