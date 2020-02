Tram 6 ontspoort bij station Zuid

Beeld ANP XTRA

Waarom de tram ontspoort is, kan een woordvoerder van het GVB nog niet zeggen. “Dit wordt onderzocht,” zegt de zegsvrouw. Het is daarom ook nog onduidelijk wanneer de reguliere dienstregeling weer hervat kan worden. “Het kan echt nog heel lang duren, het is erg modderig en het weer zit tegen.”

Tram 5 reed tijdelijk om vanaf halte Stadionweg naar de Boelelaan/VU. Deze rijdt nu weer de eigen route, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertraging.

GVB adviseert reizigers gebruik te maken van de pendelbus 55 tussen station Zuid en de Oranjebaan.