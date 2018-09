Tram 5 van de rails in Zuid

Het ongeval vond plaats in de buurt van de Strawinskylaan in Zuid.



Wielen van het spoor

Een woordvoerder van het GVB vertelt dat een of twee wielen van de tram uit de rails zijn geschoten, maar dat hierbij geen slachtoffers zijn gevallen of ernstige schade is opgelopen.



Vertraging

Een woordvoerder van de GVB geeft aan dat het probleem snel was opgelost en de trams inmiddels weer allemaal de volledige route rijden. Er kan nog enige vertraging zijn, maar ook dit zal snel zijn opgelost, aldus de woordvoerder.



Het is nog niet bekend hoe het kon gebeuren, dit wordt onderzocht.