Tram 3 ontspoord bij Muiderpoortstation

De ontspoorde tram is flink uit de rails gereden en staat voor een deel op de weg. Beeld Het Parool

Op foto’s is te zien dat de tram behoorlijk ver uit de rails is gereden voor deze tot stilstand kwam op de autobaan van de Insulindeweg richting het Flevopark. Volgens het GVB gaan de herstelwerkzaamheden nog wel even duren. De bovenleidingen zijn beschadigd en de tram moet weer ‘herspoord’ worden. Er is ruim 200 meter van de Insulindeweg afgezet voor de veiligheid.

Hoe de ontsporing heeft kunnen plaatsvinden, is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond.

Meerdere tramlijnen rijden via om. Tram 1 rijdt via de Linnaeusstraat naar het Alexanderplein en keert dan terug. Ook tram 14 rijdt tot het Alexanderplein. Tram 3 rijdt vanaf de Linnaeusstraat via de Zeeburgerdijk naar het Flevopark.