Trajectcontrole Ring A10-West uitgebreid

Sinds halverwege december wordt ook op het gedeelte vanaf de Coentunnel tot afslag S102 (Sloterdijk) op snelheid gecontroleerd met een trajectcontrole. Voorheen liep de controle over de A10-West vanaf afslag Sloterdijk tot aan afslag S107 (Slotervaart).



Volgens de woordvoerder van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) gaat het echter niet om een verlenging van het traject, maar om het herstel van de oude situatie. "Voor 2011 was op dit deel van de Ring al trajectcontrole, maar die werd voor de werkzaamheden aan de Coentunnel opgeheven."



Groot onderhoud

Bij het groot onderhoud aan de A10 afgelopen zomer zijn de nieuwe sensoren die voor de snelheidscontrole nodig zijn al geïnstalleerd. "Het was de bedoeling dat de controle toen al direct in werking zou gaan, maar enkele complicaties verhinderden dat."



Automobilisten beklaagden zich tegenover De Telegraaf over de 'plotselinge' wijziging, waarvan zij niet genoeg op de hoogte zouden zijn gesteld.



Waarschuwingsborden

Volgens de CVOM-woordvoerder worden automobilisten wel degelijk geïnformeerd over de nieuwe verkeerssituatie en zijn er voordat de trajectcontrole in werking trad meerdere nieuwe waarschuwingsborden geplaatst.