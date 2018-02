Trajectcontrole A2 levert veruit meeste boetes op

In totaal werden daarmee in 2017 bijna 650.000 automobilisten op de bon geslingerd, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is ruim 16 procent minder dan het jaar daarvoor.



De trajectcontrole op de A2 levert nog wel veruit het meeste op voor de staatskas. Een derde van de bekeurigen op alle Nederlandse snelwegen, in totaal 2,1 miljoen, werden hier uitgedeeld.



38 miljoen euro

Het gemiddelde boetebedrag voor snelheidsovertredingen lag vorig jaar op iets meer dan 58 euro. Dat zou betekenen dat met de trajectcontrole op de A2 een bedrag van bijna 38 miljoen euro is opgehaald. Hoeveel precies is niet bekend, omdat het ministerie geen boetebedragen per traject vrijgeeft.



Op de A10-West werden afgelopen jaar ruim de helft minder boetes uitgedeeld dan in 2016. Dat komt doordat dit deel van de ring in de zomer dicht was voor groot onderhoud.



Onlangs werd de trajectcontrole op dit stuk echter met een kilometer uitgebreid. Sinds halverwege december wordt ook op het gedeelte vanaf de Coentunnel tot afslag S102 (Sloterdijk) op snelheid gecontroleerd.



Bellen

In totaal zijn er in 2017 op alle Nederlandse snelwegen bij trajectcontroles ongeveer 77.000 minder boetes uitgedeeld dan het jaar daarvoor. Ook bij andere verkeersboetes is een daling te zien.



Alleen voor bellen in de auto en het niet dragen van een gordel zijn meer automobilisten betrapt. Ook zijn iets meer bestuurders staandegehouden.