Trainer Benno Nihom vertrekt bij Ajax-vrouwen

Nihom (32) begon in 2012 bij Ajax als assistent van hoofdtrainer Ed Engelkes. Dat was ook het jaar waarin de vrouwentak van de club werd opgericht. Na het vertrek van Engelkes op 1 juli 2017 werd Nihom de nieuwe hoofdtrainer.



Nihom was succesvol in zijn jaren als hoofdtrainer. In zijn eerste seizoen won hij zowel de landstitel als KNVB Beker. In het huidige seizoen reikte het vrouwenteam voor het eerst in de geschiedenis tot de achtste finale van de Champions League, waar het werd uitgeschakeld door titelverdediger Olympique Lyon.



In een persbericht zegt Nihom het niet makkelijk te vinden om Ajax te verlaten. "Het waren zeven prachtige jaren, maar aan al het mooie komt een einde en het is tijd om mijn horizon te verbreden."



Nihom wil alles op alles zetten om het seizoen mooi af te sluiten. Ajax staat momenteel derde in de competitie met een achterstand van 12 punten op koploper PSV. Op 8 februari speelt Ajax de belangrijke thuiswedstrijd tegen PSV. Daarna volgen de play-offs, waarin alle behaalde punten worden gehalveerd.



De Ajax-vrouwen zijn ook nog in de race voor de derde KNVB Bekerwinst in 3 jaar tijd.