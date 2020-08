Trafohuisje op parkeerplek laadpaal een blunder? ‘In ieder geval ongelukkige plaatsing’

Door de bouw van een trafohuisje kan in de Valeriusstraat bij de fonkelnieuwe laadpaal maar één auto tegelijk opladen. Beeld PAROOL

Het had even geduurd, maar een week of acht geleden was het dan eindelijk zover: de langverwachte en innig gewenste laadpaal voor het opladen van twee elektrische voertuigen werd aangelegd in de Valeriusstraat, pal op het hoekje met het Valeriusplein. Maar een week of twee later verstomde de feestvreugde toen op een van de twee beschikbare plekken plotseling een trafohuisje bleek te zijn aangelegd.

Een klassiek gevalletje langs elkaar heen werken, zo blijkt. Volgens een gemeentelijk woordvoerder zijn er zowel voor de aanvraag van een laadpaal als voor de aanleg van een transformatorhuisje duidelijke procedures afgesproken. Beide procedures zijn op zichzelf keurig doorlopen, alleen is vergeten de aanvragen ook naast elkaar te leggen. Gevolg: een van de twee nieuwe laadplekken is niet langer bruikbaar.

‘Miscommunicatie’

De aanvraag voor laadpalen wordt formeel gedaan door Vattenfall. De energieleverancier zegt dat door ‘miscommunicatie bij de gemeente’ de twee verzoeken elkaar hebben gemist. Een gemeentelijke woordvoerder erkent dat er iets niet goed is gegaan. Is er sprake van een blunder? “Ehm, ja, misschien wel. Er is in ieder geval sprake van een ongelukkige plaatsing.”

De woordvoerder van Vattenfall zit met de gang van zaken in haar maag. “We gaan de laadpaal zo snel mogelijk verplaatsen naar een andere locatie in de buurt.” De gemeente: “We gaan ons best doen dit op te lossen. Dat kan door de bouwvak iets langer duren, maar we denken dat het binnen tien dagen moet kunnen.”