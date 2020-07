Tractoren rijden als protest een ronde door Amsterdam

De boeren voerden in december al actie in de Amsterdamse binnenstad tegen het stikstofbeleid. Beeld ANP

De boeren, bijna veertig in totaal, zouden afkomstig zijn uit de omgeving van Edam. Zo weet NH Nieuws te melden. Op beelden is te zien dat de agrarische voertuigen verschillende wegen en kruispunten afsluiten. Met de politie is afgesproken dat ze niet langs de grachten rijden. De kades zijn niet sterk genoeg voor het landbouwmaterieel.

De politie is met motoren aanwezig om de stoet te begeleiden. Vooraf is onderling contact geweest om het protest in goede banen te laten leiden. “Het gaat erom dat ze gezien worden,” zegt de politiewoordvoerder. “Na een ronde door de stad rijden ze er aan de noordkant weer uit. Zoals afgesproken.”

Het eerste plan was om naar de Dam te rijden, zegt Ingrid de Sain van Boeren in Actie Noord-Holland. “Het idee ontstond vanmiddag omdat we minister Schouten en Nederland duidelijk willen maken dat het zo niet kan. Wij kunnen onze drachtige koeien niet laten verhongeren.”

Ook in andere delen van het land vinden op zaterdagavond protesten plaats van boeren. De boeren protesteren omdat ze het niet eens zijn met een tijdelijke voermaatregel voor melkveehouders. Het kabinet wil melkveehouders dwingen tot een aanpassing van het rantsoen, waardoor de dieren via hun mest minder stikstof uitstoten. Dat gebeurt door een maximum te stellen aan het eiwitgehalte in het krachtvoer. Voer is voor veeboeren een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering. Veel boeren vinden nu dat de minister veel te ver gaat door zich met de samenstelling van hun koeienvoer te bemoeien.