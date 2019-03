Toussaint zwemt bij terugkeer naar WK-limiet

Bij een zwemevenement in Marseille tikte de Amsterdamse op de 100 meter rug aan in een tijd van 59,82. Dat was niet voldoende voor goud maar wel voor het halen van de WK-limiet van 1.00,18.



Toussaint, die tweede werd in de rugfinale in Marseille, zag onlangs een dopingzaak tegen haar ingetrokken worden. De 24-jarige zwemster testte in november vorig jaar tijdens de wereldbeker in Peking positief op het verboden middel tulobuterol.



Onschuldig

Toussaint zei onschuldig te zijn en na onderzoek pleitte antidopingbureau WADA haar vrij. "Ik voel zoveel emotie nu na de race. Ik had mij na alles als doel gesteld om de WK te halen en dan gebeurt dat zo snel, wat een opluchting," liet Toussaint weten.



De wereldkampioenschappen zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju worden gehouden van 12 tot en met 28 juli.