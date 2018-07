Tour rosse buurt kan nu met virtuele gids

De virtuele reisleider 'Sophie' wijst in de Warmoesstraat op 'de beste smartshop in Amsterdam'

Het woord 'gedogen' is niet zomaar te vertalen voor de Amerikaanse toerist die het midden tussen gelijk en ongelijk niet kent. 'Technisch illegaal, maar officieel toegestaan' maakt de app ervan.



'Sort of pimp'

Raamprostituee Kasia vertelt dat ze een slordige 10.000 euro in de maand verdient: 'De meeste sekswerkers zijn eigen baas, sommigen hebben een sort of pimp.'



Ook de tweelingzussen Fokkens, de 'Ouwe Hoeren' komen aan het woord. In steenkolenengels vertellen ze over hun carrière van 50 jaar, waarin ze cruiseschepen vol hebben bediend. Ten slotte mag eigenaar Jan Otten iets zeggen over de laatste peepshow op de Wallen. Ga erheen, zegt de reisleidster. Otten beaamt dat met 'Do that'.