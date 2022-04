Tot zondagochtend minder treinen van en naar Schiphol

Beeld ANP

Eerder vandaag ging de NS er vanuit dat de storing tot zondag 01.00 uur zou duren. De problemen met het treinverkeer van en naar Schiphol zijn echter nog altijd niet voorbij en zullen naar verwachting de gehele nacht aanhouden.

Pendelbussen tussen Schiphol en Leiden

De NS meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag bussen rijden in plaats van treinen tussen Schiphol en Leiden Centraal. Dit in verband met herstelwerkzaamheden na een eerdere seinstoring.

Het is niet bekend hoe groot de vertraging is voor reizigers. Treinreizigers ondervonden zaterdag de hele dag hinder door de seinstoring.