Tot zeven jaar cel voor moordplan op crimineel ‘Noffel’ in Berlijn

Beeld Sjoukje Bierma

Justitie kreeg lucht van de zaak dankzij onderzoek naar reeksen versleuteld berichtenverkeer. Het Openbaar Ministerie zag zijn strafeisen tegen de verdachten in de vonnissen van de rechter bevestigd. De hoogste straffen waren voor verdachten Tony D. en Mimoun B.

Al veroordeeld voor vergismoord

Cedric R. kreeg vier jaar en Djurgen W. werd schuldig verklaard zonder oplegging van straf. R. en W. zijn veroordeeld voor de vergismoord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina, tot respectievelijk 26 en 30 jaar. Daardoor konden zij in de Noffel-zaak maar beperkt of in het geheel niet worden bestraft.

Latumahina werd in december 2016 in een parkeergarage bij zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten. De moordenaars zouden hem hebben aangezien voor een crimineel op wie zij het hadden gemunt. Verdachte Tony D. werd in die zaak vrijgesproken, maar het OM heeft hoger beroep aangetekend.

Voor de voorgenomen liquidatie van ‘Noffel’ hadden de verdachten een safehouse in Berlijn gehuurd en daar vanuit Nederland aangevoerde wapens opgeslagen. Dat de verdachten bezig waren met hasjhandel in plaats van het voorbereiden van een huurmoord, zoals meerderen van hen hebben verklaard, geloofde de rechtbank niet. “Hij gaat dood,” zo luidde een van de versleutelde berichten. “Hij krijgt sowieso een headshot.”

Cedric R. staat te boek als een man die geweldsklussen aannam van figuren uit het criminele milieu. Ook de voorgenomen moord op Noffel was een opdracht. Noffel zelf heeft een levenslange celstraf gekregen, voor het aansturen van een liquidatie in Almere. Ook deze zaak loopt nog in hoger beroep. De man wordt tot de zwaarste categorie criminelen gerekend. Hij onderhield nauwe banden met onder anderen Ridouan Taghi, de spil in het grote liquidatieproces Marengo.