Tot vier jaar cel geëist tegen Nigeriaanse cocaïnesmokkelaars

Ze werkten vooral met bolletjesslikkers en ‘slepers’ van enkele kilo’s cocaïne.

De verdachten die maandag en dinsdag terechtstonden, volgens justitie drie drugshandelaars en een snorder, gebruikten woningen verspreid over Zuidoost om in te ‘werken’ (drugs versnijden en bereiden en verpakken) en te slapen.

Venserpolder

In een woning in de Boeninlaan in Venserpolder zat tijdens een inval nog een vrouwelijke bolletjesslikker half ontkleed ‘te produceren’ (drugsbollen uit te poepen).

Over de telefoon spraken de verdachten over ‘spul’ en mensen die ‘op weg werden gezet’. Volgens justitie spraken ze duidelijk over handel naar onder meer Engeland, Zweden, Denemarken en Noorwegen.

Eén verdachte was gaandeweg de strafzaak door de rechtbank vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zijn paspoort bij justitie zou inleveren. Hij gaf een slordig vervalst paspoort af, wat volgens justitie getuigt van zijn brutaliteit.

‘Handige ritselaar’

Advocaat Vito Shukrula van hoofdverdachte C.M. (40) vindt dat de rechtbank moet uitgaan van zijn eigen verklaring, waarin hij zich neerzet als ‘een handige ritselaar’ die in de marge verdient aan de in- en verkoop van sardientjes, zonnebloemolie, koelkasten et cetera. Dat past ook bij de vondst van een tas vol sardientjes in een woning waar hij wel kwam en een observatie waarbij de recherche hem veel sardientjes zag kopen in de supermarkt. Hij zou ook kleding hebben verkocht, bedoeld voor welgestelden in Nigeria.

M. ontkent dat hij mensen naar bijvoorbeeld Noorwegen liet reizen, laat staan dat hij ze met drugs op pad stuurde.

Met de drugs die zijn aangetroffen in enkele woningen waar hij soms kwam, zegt M. niets te maken te hebben. Alleen het bezit van de 122 gram heroïne die hij in zijn jaszak had, bekent hij. Die zegt hij voor iemand te hebben bewaard voor vijftig euro. Hij wil terug naar zijn vrouw in Spanje en aangezien hij illegaal in Nederland is, heeft hij hier volgens raadsman Shukrula toch niets te zoeken.

Justitie wil samen met de gemeente en woningcorporaties meer onderzoek doen naar de drugshandel door Nigerianen vanuit Zuidoost, omdat de aanklagers denken maar het topje van de ijsberg in beeld te hebben gekregen in een reeks onderzoeken waarin al dertig verdachten zijn gepakt.