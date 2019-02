Tot twee jaar geëist voor fraude 'Go Planet'

Hoofdverdachte in de zaak is de Amsterdamse vastgoedhandelaar Klaas H. (58). Medeaandeelhouders zouden voor miljoenen zijn opgelicht, terwijl de fiscus voor ruim 5,7 miljoen euro zou zijn benadeeld.



H. was een vroegere zakenpartner van de in 2004 geliquideerde Willem Endstra. Go Planet was tot 2007 in het bezit van Museum Vastgoed Groep, waarin zowel zowel H. als de erven-Endstra aandelen hadden. Onderzoek van de FIOD wees uit dat H. de erven heeft 'bestolen', aldus het OM.



De ex-vrouw van H. zou als stroman hebben gefungeerd. Zij zou achter een Zwitserse onderneming hebben gezeten aan wie H. Go Planet via een verhullende constructie ver onder de waarde verkocht. Een paar maanden later werd Go Planet voor een veelvoud van die prijs verkocht aan mensen uit Twente.



De veel hogere verkoopopbrengst komt door de opgezette constructie niet terecht bij de vastgoedgroep en haar aandeelhouders, aldus het OM, maar verdwijnt in de zakken van de hoofdverdachte en zijn ex-vrouw.



Vakantieparken

Volgens justitie is door deze constructie ook op grote schaal belastingfraude gepleegd. H. en zijn ex-vrouw investeerden de opbrengst van 7 miljoen euro in vakantieparken. Daarmee zijn de opbrengsten witgewassen, zo redeneert het OM.



De officier van justitie nam het de verdachte kwalijk dat hij anderen heeft meegesleurd in de fraude, onder wie zijn ex-vrouw en taxateurs. Tegen de vrouw eiste het OM 240 uur werkstraf, een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een boete van een ton.



De taxateurs hoorden werkstraffen van 120 en 180 uur tegen zich eisen. Tegen de betrokken ondernemingen zijn boetes tot 250.000 euro geëist.



De rechtbank doet uitspraak op 4 april.



