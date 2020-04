Tot nu toe 296 mensen in Amsterdam beboet voor overtreden coronaregels

Een waarschuwingsbord in het Vondelpark moet mensen erop wijzen voldoende afstand te bewaren. Beeld EPA

In de hele Veiligheidsregio werden in totaal 1387 keer waarschuwingen uitgedeeld. De boetes en waarschuwingen zijn geteld tot maandag 20 april. Cijfers over de boetes die de politie uitdeelden in de andere Amstelland-gemeenten worden later bekend gemaakt.

In het paasweekend werd een groot deel van de boetes in de Veiligheidsregio uitgeschreven. In het zonnige extra lange weekend werden door handhavers en de politie samen 212 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronaregels hielden. In studentenhuis Uilenstede werden 17 bewoners in één keer beboet. De groep studenten zat aan een lange tafel buiten en hielden daarbij geen 1,5 meter afstand.

‘Beheersbaar’

Ook het afgelopen weekend werden er veel boetes uitgedeeld, volgens een woordvoerder van de gemeente. “Met name in parken zaten mensen soms te dicht op elkaar en soms was het wat druk met wielrenners. Maar het was beheersbaar. Soms vergeten mensen even dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Als handhavers hen hierop wijzen, luisteren ze over het algemeen goed. Ze snappen het doel van de landelijke maatregelen.”

Op sportveld Huigenbos in Zuidoost werden de regels ook niet goed nageleefd. Hier waren ongeveer dertig personen bijeen. Twintig van hen kregen een boete van 390 euro. Twee personen zijn aangehouden omdat ze weigerden te vertrekken.

Vandaag samen met de corona preventie bus van @NieuwWest rond het Sloterplas/park en strandje gestaan.



Via een megafoon werden bezoekers in verschillende talen geattendeerd zich te houden aan de 1.5 meter afstand maatregel.#Staystrong ##Stayhome ##Staysave #Blijfthuis #corona pic.twitter.com/c2NU13q8ZD — Wijkagent Mohsin (@WijkagentMohsin) 19 april 2020