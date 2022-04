Tot half jaar cel voor taxichauffeurs Schiphol voor afpersen toeristen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Naast het afpersen en oplichten, worden twee mannen van de groep ook veroordeeld voor verboden wapenbezit. Een van hen zou daarnaast geld en een camera uit de rugtas van een Zweedse toerist hebben gestolen.

De misstanden gebeurden in 2016 en 2017. De vier mannen maakten deel uit van een groep taxichauffeurs die geen gebruik wilde of mocht maken van de taxistandplaats op Schiphol. In plaats daarvan spraken ze mensen aan in de aankomsthal of op straat vlakbij de luchthaven. Zodra de toeristen instapten reden de mannen met zijn tweeën of drieën naar de plaats van bestemming, waarbij ze zich niet aan de gemaakte prijsafspraak hielden, of weigerden een prijsafspraak te maken.

Klanten moesten vervolgens een ‘exorbitant hoge ritprijs’ betalen, zo stelt het Openbaar Ministerie. Als klanten protesteerden reageerden de taxichauffeurs door deuren te vergrendelen, de bagage niet af te geven of slachtoffers te dwingen om te pinnen bij een geldautomaat. In sommige gevallen werd er ook geduwd en getrokken.

Het geld dat op deze manier werd verkregen, verdeelden de mannen onderling. Tijdens carnaval 2017 verlegden de taxichauffeurs hun oplichtingspraktijken naar de zuidelijke provincies, waar zij op een zelfde manier te werk gingen.

Overschrijding termijn

De rechtbank Noord-Holland vindt het kwalijk dat de mannen zich specifiek op buitenlandse reizigers richtten. Doordat zij de taal niet spreken en niet bekend zijn met de Nederlandse gang van zaken waren zij een relatief makkelijke prooi. Door het criminele samenwerkingsverband heeft de groep volgens de rechtbank afbreuk gedaan aan het imago van Nederland en dat van taxichauffeurs in het bijzonder.

De eis van één jaar celstraf vindt de rechtbank ‘passend’, maar omdat de berechting lang op zich heeft laten wachten en de redelijke termijn van drie jaar is overschreden, vallen de straffen lager uit. Daarbij speelt ook mee dat geen van de verdachten meer in de taxibranche werkt en de groep de laatste jaren geen strafbare feiten meer heeft gepleegd.