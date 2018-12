Tot drie jaar cel in trustfraudezaak

Zijn naaste medewerker Edward P. (54) kreeg een jaar cel, waarvan 179 dagen voorwaardelijk, een een taakstraf van 240 uur. P. mag voor een periode van drie jaar zijn beroep niet uitoefenen.



Het tweetal is door het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechter gebracht voor het wegsluizen van 123 miljoen euro naar belastingparadijzen. De verdachten deden dat via kantoren in Amsterdam, Monaco en Dubai voor klanten uit de Europese Unie.



Businessmodel

De officier van justitie zei tijdens de behandeling van de zaak in september dat het duo binnen het toenmalige trustkantoor Van Doorn en Caute jarenlang een "valsefacturenfabriek'' runde en van het faciliteren van witwassen "hun businessmodel'' hadden gemaakt.



Een financier en mede-eigenaar kaartte in 2010 de misstanden binnen het kantoor aan.



Het vonnis in de zaak tegen De R. is conform de eis van het OM. Tegen P. was 27 maanden cel geëist.