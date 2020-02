Tot dinsdag geen stoptreinen tussen Utrecht en Amsterdam

Beeld ANP

Maandagochtend kwam rond 9.00 uur een stuk bovenleiding naar beneden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Vanwege de veiligheid besloot ProRail om de spanning van de twee bovenleidingen te halen, waardoor er tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal tot dinsdag 15.00 uur geen sprinters rijden.

Door het stuk bovenleiding is de ruit van de trein beschadigd, waardoor een reiziger glas in zijn oog kreeg. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis en had aan nazorg van het treinpersoneel voldoende. Door het incident is ook het spoor naast de trein ernstig beschadigd.

De 1400 mensen in de trein zijn geëvacueerd, meldt ProRail. De reizigers konden overstappen in een trein op een naastgelegen spoor. Ook twee andere treinen raakten in de problemen door de bovenleiding, maar konden nog terugrijden naar Utrecht Centraal.

De NS adviseert reizigers om gebruik te maken van de Amsterdamse metro of bus.