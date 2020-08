Tot 8,5 jaar cel voor zes leden drugsbende uit West

Beeld AFP

De zaak was eind 2016 aan het rollen gekomen toen Amsterdammer Ümit K. (41) paranoïde en doorgesnoven politiebureau Meer en Vaart was binnengelopen en vertelde dat zijn huis een ‘stash’ was bomvol drugs, geld en wapens. Tijdens twee doorzoekingen van zijn appartement aan de Osdorper Ban vond de politie vervolgens ruim 100 kilo cocaïne, ruim 8 ton aan contanten en 8 vuurwapens.

Drie werkers en drie bazen

Ook vertelde K., voordat hij uit zijn drugsroes ontwaakte, dat hij ongeveer 3,5 jaar voor een organisatie werkte die in cocaïne handelde en dat hij daarvoor drugs ontving en afleverde. Hij zou één van ‘drie werkers’ zijn en er waren ook drie bazen.

Hij vreesde dat hij geliquideerd zou worden.

Op camerabeelden is te zien hoe drie medeverdachten de dag voor K.’s opmerkelijke gang naar de politie grote tassen en een rolkoffer naar de woning brachten. Daarin bleken ‘vele kilo’s’ cocaïne te zitten. In het huis lag ook ‘een drugsadministratie’ die zeven maanden terugliep, tot april 2016. De bedragen op één pagina van die administratie telden al op tot 11 miljoen euro.

Goed geoliede machine

Afgeluisterde (telefoon)gesprekken en versleutelde, maar onthulde tekstberichten gaven inzicht in ‘een goed geoliede machine’ die waarschijnlijk al jaren op volle kracht in harddrugs handelde. Niet alleen in de woning van K., maar ook in de woningen van zijn medeverdachten, vond de recherche enorme bedragen, geregeld in verborgen ruimtes, en een geldtelmachine. Van sommige verdachten zaten vingerafdrukken op bijvoorbeeld pakken geld.

Verdachte Haci E. (44), die ruim 6,5 jaar cel krijgt, runde een kaaswinkel aan de Overtoom, maar ook daar werden volgens de recherche meer drugs dan kaas verhandeld. De vacumeermachine zou zijn gebruikt om drugs te verpakken.

De vermoede leiders van de groep ontvluchtten Nederland na K.’s gang naar de politie en leidde luxelevens in met name Dubai, Turkije, en ook in Marokko. Een hoofdverdachte ‘gaf geld uit als water’ in Dubai, aan viptafels in clubs. Hij verbleef in dure hotels en sprak met een vriend over het voornemen een Lamborghini te kopen. Zijn vrouw klaagde dat hij ‘haar maandsalaris op één avond uitgaf’.

Gepantserde Mercedes

Toen de hoofdverdachten na een jaar in Nederland terugkeerden, werden zes verdachten gearresteerd – K. zat al vast. In hun woningen lagen behalve de dikke pakken geld veelal ook dure horloges (Rolex, Audemars Piguet); de leiders reden in luxe bolides, waaronder een gepantserde Mercedes.

Het beeld dat de recherche uit de van bijnamen vergeven administratie en de onderlinge communicatie kreeg, kwam precies overeen met K.’s verhaal over de opbouw van de organisatie. Er waren leiders, koeriers en een boekhouder annex ‘bank’. Er was sprake van salaris en vakantiegeld en het ‘even door de telmachine halen’ van de ‘doekoe’.

In gesprekken ging het over ‘blokken’ (zoals kilo’s cocaïne op straat heten) die meestal tussen de 23.000 en 26.500 euro waard waren, ‘borie’ (gekookte coke), ‘pap’ (geld) en ‘stempels’ (die naar de herkomst van de drugs verwijzen). Bestellingen waren soms tot 400.000 euro per keer waard.

Ümit K. heeft inmiddels een straf van zes jaar uitgezeten. Justitie had de rechtbank in het nieuwe proces nog slechts een voorwaardelijke straf van één jaar gevraagd, als stok achter de deur, maar in zijn zaak achten de rechters het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk..

Mustafa I. krijgt met 8,5 jaar de zwaarste straf, Sinan P. krijgt 8 jaar, Aziz A. krijgt net zoals Haci E. ruim 6,5 jaar, Fouad O. krijgt ruim 6 jaar en Abdessalam B. ruim 5 jaar.