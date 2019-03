Tot 6 jaar cel voor Syriëgangers uit Noord

Het tweetal, Youssef C. en Iliass J., vertrok in 2013 met een derde man naar Syrië. Die derde Syriëganger, Ismail, is omgekomen bij een mortieraanval.



De rechtbank acht bewezen dat de mannen zich in Syrië aansloten bij Ahrar-al-Sham en Jund al-Aqsa.



Helpen

Ahrar-Al-Sham werd in 2015 door het ministerie van Buitenlandse Zaken nog als 'gematigd' bestempeld. Het Openbaar Ministerie vervolgde de twee Amsterdammers toch voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en de rechtbank gaat mee in die kwalificatie.



Tijdens de behandeling van de zaak, eerder deze maand, stelden C. en J. dat Ismail de enige was van de drie die echt op missie ging en gevochten heeft. Youssef liep wel wacht, met een kalasjnikov in zijn hand en ging soms mee op 'missie' om met munitie te slepen, verklaarde hij.



Iliass probeerde zichzelf nog verder van gevechten te houden. Hij wilde vooral de bevolking helpen. Het is de verklaring die de meeste teruggekeerde Syriëgangers geven: ze hebben niet gevochten, maar waren kok of verpleger.



'Buddies'

De rechtbank gaat niet mee in hun verhaal: aangezien het drietal als 'buddies' naar Syrië is gegaan en ze daar samen in dienst zijn gegaan bij de organisaties, zijn hun rollen inwisselbaar geweest - en zijn ze dus allen medeplichtig.



Het Openbaar Ministerie had eerder deze maand 6 jaar cel geëist tegen beide mannen.



