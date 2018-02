Tot 5 jaar geëist voor homomishandeling Damrak

Spijt? Schrik? Bezinning? Niets van dat al. Enkel gelach Officier van Justitie

Daarna was Kevin aan de beurt. Getuigen en slachtoffers hoorden Elrico roepen: 'Homo, homo, homo. Er is een homo die te veel praat.'



"Kevin vocht voor zijn leven, maar was kansloos. Hij lag weerloos op de grond en kreeg een doodschop in zijn gezicht," aldus de officier.



In het dossier zit ook een filmpje dat een van de verdachten een aantal uren na het incident via Whatsapp stuurde naar een vierde verdachte, die nog steeds op de vlucht is. Erbij staat 'ha ha ha' en 'Ik heb die homo kanker erg gekrast.'



De officier: "Spijt? Schrik? Bezinning? Niets van dat al. Enkel gelach. Dat het zo is afgelopen, is een wonder. Er is recidivegevaar. De samenleving moet tegen hen beschermd worden."



Vader van drie kinderen

Tegen Elrico C. en Ryan V., vader van drie kinderen die een strafblad heeft wegens vernieling, mishandeling en bedreiging met een vuurwapen, eiste hij respectievelijk vijf jaar en vier jaar celstraf wegens poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Rinaldo C., die een mediabedrijf runt en geen strafblad heeft, hoorde achttien maanden tegen zich eisen wegens zware mishandeling.



Volgens Elrico C. ligt de zaak anders. De mannen zouden hem hebben aangesproken en gedreigd hem te verkrachten. Elrico, die in de keuken en als schilder werkt, ontkent dat hij de mannen vanwege hun seksuele geaardheid heeft mishandeld. "Ik heb niets tegen homo's. Ik heb zelf racistische dingen meegemaakt en zou dat nooit iemand aandoen. Homo is een stopwoordje van me."



Kevin en Sheldon woonden de lange rechtszaak bij. "Ik heb nachtmerries, kan niet goed slapen en heb zelfs mijn baan verloren. Dit soort geweld gebeurde bij mijn vrienden in Jamaica en daar vluchtte ik voor," zegt Sheldon. Hij moest even de rechtszaal uit toen de beelden van de mishandeling werden getoond.



