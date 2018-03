Tot 40 maanden cel voor antihomogeweld op Damrak

De twee slachtoffers kregen afgelopen juni op het Damrak in Amsterdam flinke klappen en schoppen, ook toen ze al op de grond lagen. Een van de verdachten had kort daarvoor geroepen dat hij homo's dood wilde maken.



De 28-jarige en 26-jarige man zijn tot respectievelijk 40 en 28 maanden cel veroordeeld voor poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijk geweld. De 23-jarige man die wel betrokken was bij de mishandeling maar een minder grote rol speelde, is veroordeeld tot vier maanden cel.



Video

"Het staat vast dat de mannen in ieder geval voor de twee hoofdverdachten het doelwit waren vanwege hun geaardheid," aldus de rechtbank.



"Dat blijkt niet alleen uit de scheldpartij die aan het geweld vooraf ging, maar ook uit een video die de twee hoofdverdachten kort na het incident maakten. Hierin maakten ze lachend en opscheppend opmerkingen over het feit dat hun slachtoffers homoseksueel waren."



De rechtbank rekent het homofobe karakter van het geweld zwaar mee. Tegen de mannen waren celstraffen tot vijf jaar geëist. De verdachten ontkenden overigens dat het motief antihomogerelateerd is.