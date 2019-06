Tot 4 jaar cel voor beschieten pand Panorama

Het pand, waar onder meer Panorama in zit, vlak na de beschieting. Beeld anp

De rechtbank in Amsterdam acht het bewezen dat Richard Z. (42), John P. (46) en Mike van den B. (26) betrokken waren bij het afschieten van een antitankwapen op het kantoorpand aan de Teleportboulevard. Dat er sprake was van een aanslag op Panorama is volgens de rechtbank niet duidelijk, omdat het motief onbekend is gebleven.

De rechtbank legde Z. vier jaar gevangenisstraf op, omdat hij een leidende rol had bij de actie. De twee anderen moeten drie jaar de cel in. De straffen vallen lager uit dan het Openbaar Ministerie voor ogen had. De officier eiste eerder zeven jaar cel tegen Z. en zes jaar tegen P. en Van den B.

De drie zijn lid van de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh Main Triad, waarvan Z. president is.