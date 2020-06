Tot 396 miljoen euro subsidie voor biomassacentrale Diemen

In de centrale zouden uit het buitenland aangevoerde houtpellets worden verbrand voor verwarming van huizen in Amsterdam, Diemen en Almere. Beeld shutterstock

Het gaat om een maximumbedrag over twaalf jaar. Dat komt bovendrijven in het overzicht dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft gepubliceerd over de zonneparken, windmolens en andere projecten voor duurzame energie waarvoor in het najaar van 2019 subsidie is aangevraagd. RVO is een organisatie die onder Klimaatminister Eric Wiebes valt en die beschikt over de zogeheten SDE-subsidies.

Theoretisch maximumbedrag

Energiebedrijf Vattenfall is dus al zeker van de subsidie voor de biomassacentrale die tot veel protest heeft geleid vanuit vooral Diemen, IJburg en andere delen van Amsterdam-Oost. Vattenfall bevestigt het bedrag. Wel tekent het bedrijf aan dat het gaat om ‘een theoretisch maximumbedrag’.

Hoe hoog de subsidie uitvalt in de praktijk, is afhankelijk van de ontwikkeling van de gasprijs. Als de gasprijs laag uitvalt, is de subsidie die Vattenfall krijgt hoog. Stijgt de gasprijs en daarmee ook de prijs van warmte, dan krijgt Vattenfall minder subsidie voor verbranding van biomassa.

In een onderzoek naar biomassa kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs ook met deze kanttekening. In de praktijk wordt volgens PBL 60 tot 80 procent van het maximale subsidiebedrag daadwerkelijk uitgekeerd.

Vattenfall krijgt de subsidie ook pas als er daadwerkelijk warmte wordt opgewekt met biomassa. Het is nog onduidelijk of het zover komt. Gisteren werd bekend dat het energiebedrijf pas volgend jaar definitief een besluit neemt over de bouw van de centrale, waar uit het buitenland aangevoerde houtpellets worden verbrand voor verwarming van huizen in Amsterdam, Diemen en Almere.

Storm aan protest

Vattenfall is geschrokken van de storm aan protest die is opgestoken over biomassa. Ondanks dat het formeel geldt als duurzame energie en als een belangrijke bouwsteen van het Klimaatakkoord, vraagt het energiebedrijf zich hardop af of er nog wel draagvlak is voor biomassacentrales in de politiek en bij klanten.

De gemeente Diemen riep bijvoorbeeld de Tweede Kamer op om de bouw van de biomassacentrale te stoppen. De regeringspartijen ChristenUnie en D66 spraken zich uit tegen biomassa. Daarom wacht Vattenfall nu eerst de discussie daarover af.

Het energiebedrijf gaat intussen wel door met de voorbereidingen. Vattenfall gelooft nog steeds dat verbranding van biomassa nodig is om de klimaatdoelen te halen, omdat er voor warmte vooralsnog weinig alternatieven zijn.

Ontbossing

Het protest tegen biomassacentrales loopt hoog op. Wetenschappers ruziën over de vraag of biomassa leidt tot minder CO2-uitstoot. Actiegroepen vrezen luchtvervuiling. Als er geen strikte voorwaarden worden gesteld aan de herkomst van het hout, dreigt ontbossing. Daarbij zijn ook de subsidies onder vuur komen te liggen. Verbranding van biomassa is daardoor te aantrekkelijk geworden, zeggen de tegenstanders.

Een door de hele regeringscoalitie ingediende motie in de Tweede Kamer roept minister Wiebes op om geen subsidie te geven voor nieuwe biomassacentrales die alleen elektriciteit opwekken. Voor nieuwe biomassacentrales die warmte opwekken moet de subsidie worden afgebouwd. Daarmee worden biomassacentrales die al subsidie hebben niet geraakt.

“We willen de prikkel voor de bouw van meer biomassacentrales wegnemen en situaties als in Diemen voorkomen,” zegt D66-Kamerlid Matthijs Sienot, een van de indieners van de motie. Maar hij erkent dat de motie niet geldt voor al afgegeven subsidies. “We willen geen onbetrouwbare overheid zijn.” Hij hoopt wel dat er nog met Vattenfall te praten valt over een andere besteding van de subsidie, als het energiebedrijf nu toch aarzelt over de bouw van de centrale.