Tot 3 jaar cel voor overval op kledingzaak met lifehammer

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Bovenop de straffen is het duo veroordeeld tot een schadevergoeding van bijna 15 duizend euro.



De mannen probeerden in de nacht van 2 op 3 juli in te breken in een kledingzaak in Zwanenburg. Ze gebruikten daarbij putdeksels om de winkelruiten stuk te slaan.



Het lukte de mannen niet om binnen te komen. De dag erna kwamen ze terug naar de winkel, die toen open was. Gewapend met een lifehammer wilden zij de winkel overvallen, maar werden met een hockeystick door de winkeleigenaar weggejaagd.



Nachtmerries

De overvalpoging heeft volgens de rechtbank een groot effect gehad op het winkelpersoneel. Een medewerker van de winkel zei in haar slachtofferverklaring sinds de overval last te hebben van nachtmerries, paniekaanvallen, nekklachten, concentratieproblemen en stress. Ze heeft drie maanden niet kunnen werken.



Omdat de winkeleigenaar vreesde dat de overvallers weer terug zouden komen, heeft hij beveiligers ingehuurd. De twee mannen moeten van de rechtbank zowel de salariskosten van de winkeleigenaar als de zorgkosten van de medewerker terugbetalen. De rechtbank veroordeelde beide mannen voor diefstal en inbraak en ziet geen aanleiding het jeugdstrafrecht voor ze toe te passen.



Een derde persoon, een minderjarige jongen, stond 4 december voor de kinderrechter. Tegen hem is zes maanden jeugddetentie geëist en een pakket aan voorwaarden. Op 18 december doet de kinderrechter uitspraak in zijn zaak.