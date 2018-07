Tot 3 jaar cel geëist in zaak dood Robert Gerritsen

De Roemeen gaf het slachtoffer volgens de officier van justitie de fatale klap, zo is op camerabeelden te zien. Gerritsen stierf een dag later aan hersenletsel, veroorzaakt door geweld.



Tegen een andere Roemeen eiste het OM zes maanden cel wegens openlijk geweld. Vier mannen die samen met de 32-jarige Gerritsen op de bewuste dag een vrijgezellenfeestje vierden in Amsterdam, moeten als het aan de officier ligt een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgen van een half jaar en een werkstraf van 240 uur.



Het OM vroeg voor een derde Roemeen, de broer van M. en een vijfde verdachte uit de groep van het slachtoffer vrijspraak.



Vrijgezellenfeest

De volgens het OM "zeer heftige knokpartij" had plaats op 3 september 2016 op de Wallen. Vermoedelijk werd die veroorzaakt door een toevallige botsing tussen een van de Roemenen en een van de Voorthuizenaren.



M. zei eerder tijdens de zitting dat de dood van Gerritsen nooit zijn bedoeling was.



Het OM benadrukte dat het Gerritsen vooral als slachtoffer ziet. "Weliswaar maakte hij tot zijn dood deel uit van een van de groepen die openlijk geweld hebben gepleegd en heeft hij daar op enig moment een aandeel in gehad, maar vergeleken met de overige deelnemers was dat aandeel gering."