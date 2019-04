Tot 25 jaar cel na liquidatie Almeerse Iraniër Motamed

In het geval van Moreo M. gaat de rechtbank over strafeis van 22 jaar heen omdat hij eerder al is veroordeeld tot bijna elf jaar voor het doodschieten van een drugsdealer. Anouar A. krijgt de straf die justitie had gevraagd.



Dat de Nederlandse regering ervan uitgaat dat 'Motamed' is vermoord in opdracht van Iran, omdat hij in werkelijkheid de ter dood veroordeelde Mohammad Reza Kolahi Samadi was, die in 1981 in Teheran 73 kopstukken van het regime had opgeblazen met een bom, weegt de rechtbank niet mee. Hoewel inlichtingendienst AIVD daarvan uitgaat, heeft justitie in de strafzaak daarvoor geen bewijs kunnen inbrengen.



Elektricien en gezinsman

Het slachtoffer, dat onder de naam Ali Motamed in Nederland een nieuw leven had opgebouwd als elektricien en gezinsman, zette op 15 december 2015 iets voor zeven uur zijn spullen in zijn Enecobus, voor zijn rijtjeshuis aan de Hendrik Marsmanstraat in Almere. Hij werd van dichtbij met één kogel door zijn hoofd gedood.



De rechtbank ziet volop bewijs dat Moreo M. en Anouar A. samen de uitvoerders van de liquidatie waren, als schutter en chauffeur. Ze staken nadien hun vluchtauto, een BMW, in brand. Dat zij de daders zijn, blijkt onder meer uit berichtenverkeer uit versleutelde PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) tussen de vermoede moordmakelaar Naoufal F. (die apart wordt vervolgd) en Randall D. uit Amsterdam-Zuidoost.



Liquidatie

Die laatste zou aanvankelijk samen met Anouar A. bij de uitvoering van de liquidatie betrokken zijn, maar werd kort tevoren gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in juni 2015 in Zaandam. Moreo M. nam zijn plek in, ook volgens de rechtbank.



De rechtbank acht bewezen dat Anouar A. ('Annoe' of, vanwege zijn tweelingbroer, 'Twinnoe' genoemd) en de zeer grote, forse Moreo M. ('Meo', 'Grandi' of 'Terminator') de gebruikers waren van de PGP's die samen met verdachte auto's heen en weer naar Almere reisden op 11, 14 en 15 december - voor twee mislukte pogingen en de liquidatie. De rechtbank tilt er zwaar aan dat de uitvoerders van de liquidatie en het slachtoffer elkaar niet kenden en dat de moordenaars nauwelijks wisten wie ze vermoordden.



Kil karakter

Dat bewijst, aldus het vonnis, 'het uiterst kille karakter van het misdrijf'.

Dat de verdachten de moord op bestelling pleegden, puur voor het geld, rechtvaardigt voor de rechtbank zeer hoge straffen. De uitvoering van de moord 'lijkt naadloos aan te sluiten' op het motief van de verdachten: 'het uit financieel gewin berekenend en koelbloedig elimineren van een medemens'.



Die onverschilligheid zit de rechters duidelijk hoog, getuige hun vonnis. De liquidaties in de voorbije jaren 'van deze buitencategorie' moeten zwaar worden bestraft, 'ook om te markeren dat eigenrichting kan rekenen op zware vergelding door de overheid'.



De rechtbank kent de nabestaanden forse schadevergoedingen toe. De weduwe Motamed krijgt bijna 250.000 euro, zijn zoon ruim 46.000 euro. De verdachten moeten die bedragen samen ophoesten.



Lees ook: Advocaten: vrijspraak voor verdachten moord 'Ali Motamed' en Nabestaanden 'Ali Motamed' bang na opleggen sancties Iran