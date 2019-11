Tot 22 jaar geëist voor moordpoging spyshop

Beeld ANP

Volgens het Openbaar Ministerie probeerde S. eerst met een AK47 te schieten, maar toen dit niet lukte zou hij het slachtoffer met het wapen meermalen hard op het hoofd hebben geslagen. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Een camera legde de aanslag bij de spyshop vast. De heftige beelden werden vrijdag tijdens de zitting in de rechtbank van Amsterdam getoond.

Tegen de 21-jarige Quinzinho N., die volgens het OM de vluchtauto bestuurde, eiste de officier van justitie vijftien jaar. Beide verdachten, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, beroepen zich al sinds hun arrestatie op hun zwijgrecht. De aanklager vond dit ‘zeer teleurstellend’. Het motief voor de aanslag is nog steeds onbekend.

Zwijgen

In de rechtbank bleek vrijdag al dat er veel bewijs is tegen de twee. Zo werd het wapen met daarop het bloed van het slachtoffer gevonden in de woning van de ex-vriendin van Marcel S., en staan de twee op meerdere plekken in de stad op bewakingsbeelden. Onder andere het dumpen van de vluchtauto is gefilmd.

Het leven van het slachtoffer is volgens hem zelf verwoest. ‘Ik zou soms willen dat dat ding wél af was gegaan’, las zijn advocaat Paulien Figge voor uit een brief die het slachtoffer had geschreven. Hij zou niet meer echt empathisch kunnen zijn tegenover zijn vriendin en heeft het gevoel in een sociaal isolement te zijn terechtgekomen.

Motief

De grote vraag blijft wat het motief van de daders was. Ze zwijgen niet alleen over wat er die bewuste dag gebeurd is, maar ook over hun persoonlijke omstandigheden.

Marcel S. werd eerder veroordeeld voor het bezit van en de handel in wapens, diefstal en heling.