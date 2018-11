Tot 2,5 jaar cel voor verijdelde helikopterontsnapping

De recherche en justitie staan in dit soort zaken voor een duivels dilemma De rechtbank

De rechtbank erkent dat de recherche en justitie in dit soort zaken voor 'een duivels dilemma' staan. Ze moeten 'de zaak stukmaken' om 'niet lijdzaam toe te zien' hoe mensen in levensgevaar komen, maar dat kan tot gevolg hebben dat er onvoldoende bewijs is voor serieuze veroordelingen. De verdachten hebben nog te weinig gedáán.



Mild vonnis

Allen van de vier hoofdverdachten staat voor de rechtbank onomstotelijk vast dat zij de helikopterkaping bewust hebben voorbereid. (Het voorbereiden van een bevrijdingspoging is om juridische redenen sowieso niet strafbaar omdat dat misdrijf niet zwaar genoeg is.)



Officieren van justitie Caroline Cnossen en Hetty Hoekstra en de recherche vreesden al voor het milde vonnis nadat de rechtbank kort na de strafeisen drie verdachten vrijliet.



In een zaak over een op ternauwernood verijdelde liquidatie van een Amsterdamse crimineel had aanklaagster Hoekstra zich onlangs al bezorgd afgevraagd hoe ver de recherche een voornemen tot grof geweld moet laten uitvoeren.



Ze benadrukte dat politie en justitie bij de huidige rechtspraak 'ontoelaatbare' risico's' moet nemen. Diezelfde gedachte geldt in deze zaak.



De rechtbank gedenkt in het vonnis ook de Franse Marokkaan Jaouad Aaros, die op 11 oktober op de vlucht werd doodgeschoten door een arrestatieteam.



Wie is Benaouf A.?

Benaouf A. is veroordeeld voor de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in Antwerpen. Na de verijdelde bevrijdingsoperatie is hij overgeplaatst naar de zwaarbewaakte EBI in Vught.



Lees de reconstructie: Spectaculaire ontsnapping had bloedbad kunnen worden



Persrechter Polly van Dijk legt het vonnis in deze video uit: