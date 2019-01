Tot 13 maanden cel geëist voor fraude met rijexamens

Tegen drie voormalig rijschoolhouders (een Amsterdammer, Diemenaar en inwoner uit Den Helder) die volgens het OM met hem in het complot zaten, is acht maanden cel geëist.



Ook eiste het OM dat de vier verdachten vijf jaar lang niet het beroep van rijschoolhouder, rijinstructeur en rijexaminator mogen uitvoeren.



Rijexamen kopen

De fraude vond plaats tussen 2011 en 2014. Het CBR deed in dat laatste jaar aangifte tegen de examinator. Na onderzoek van de politie bleek dat zo'n tweehonderd kandidaten een rijexamen hebben gekocht bij de mannen.



Ze betaalden daarvoor soms wel 3.000 euro. Dat geld werd verdeeld tussen de betreffende rijschoolhouder en de CBR-examinator.



Alle 'geslaagden' hebben van het CBR - toen de feiten aan het licht kwamen - hun rijbewijs moeten inleveren. Een deel van hen ging in hoger beroep en mocht het rijbewijs houden na het halen van een rijtest.



Garantiepakket

De fraude was mogelijk doordat de examinator op twee locaties als enige CBR-medewerker rijexamens afnam. Stond hij op een van de locaties ingedeeld, gaf hij dat door aan de rijschoolhouders. Die planden vervolgens hun klanten 'met garantiepakket' (zoals ze het zelf noemden) op deze dagen in voor het praktijkexamen.



De rechtbank veroordeelde de CBR-examinator in 2016 tot een gevangenisstraf van negen maanden. De rijschoolhouders kregen taakstraffen opgelegd. Drie van de vier verdachten zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Het OM diende in alle vier de zaken hoger beroep in.