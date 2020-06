Topman Tony’s Chocolonely aangehouden na ‘politiek statement’

Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen bij de Beurs van Berlage. Beeld Rink Hof

Beltman is verantwoordelijk zijn voor politiek getinte graffiti, aangebracht op een muur van de Beurs van Berlage, omdat daar een beeld van Jan Pieterszoon Coen is ingemetseld. De aangebrachte muurschildering bestaat uit een afbeelding van een reep van Tony’s Chocolonely, met daarbij een bordje met de slogan Black lives matter. Tony’s Chocolonely heeft een zogeheten superstore in het Beursgebouw.

Beltman vindt het beeld nabij zijn winkel zonder historische duiding ‘niet gepast’, zegt de directeur terwijl hij de veters weer in zijn schoenen zet kort na zijn vrijlating aan het eind van de ochtend.

Om 7.00 uur donderdagochtend begon hij met zijn actie. “Wij vinden als Tony's Chocolonely dat we met respect met elkaar moeten gaan. Jan Pieterszoon Coen was een van de grootste slavenhandelaars uit onze historie, dat moet geduid worden bij zo'n beeld. De geschiedenis kunnen we niet herschrijven en ik ben normaal echt niet van het bekladden, maar met deze actie hoop ik de maatschappelijke discussie op gang te houden.”

Beltman werd geholpen door een graffitispuiter. “Namen ga ik niet noemen. Ik heb de actie bedacht en ben er zelf verantwoordelijk voor. De politie was er snel bij en heeft ons respectvol begeleid naar het bureau.”

De Beurs gaat vooralsnog geen aangifte doen van vernieling. Een woordvoerder zegt dat er eerst een gesprek volgt met Tony's en dat daarna naar vervolgstappen wordt gekeken.

Tal van beelden van historische figuren met een mogelijk bedenkelijke reputatie zijn onderwerp van discussie geworden, sinds de zwarte Amerikaan George Floyd in Minnesota door een agent werd gedood en daarna wereldwijd een golf van protesten op gang is gekomen.