Topman TomTom hint op overname of partnerschap

TomTom ligt op de beurs al tijden onder vuur nadat een van de grootste klanten, Renault, in augustus aankondigde voor navigatiediensten in zee te gaan met Google. Eerder koos het Zweeds/Chinese Volvo al voor de Amerikanen. Volgens Goddijn zal de verkoop van navigatiesoftware aan autofabrikanten de komende drie jaar echter blijven groeien.



Telematics

TomTom laat momenteel de toekomst van zijn Telematics-divisie, die actief is voor de leaseautowereld, onderzoeken. Onderdeel van dat onderzoek is de vraag of bij een verkoop het resterende deel van TomTom zelfstandig doorgaat of partnerschappen zoekt.



Telematics bepaalt ongeveer de helft van de totale beurswaarde van TomTom (1,75 miljard euro) maar analisten rekenen op een prijs tussen de 700 miljoen en 1,4 miljard euro. Wat volgens Goddijn maar aangeeft dat het vaststellen van een waarde voor de activiteit speculatie is.



Hij wil desgevraagd niet zeggen wat er met een eventuele opbrengst van een verkoop van Telematics zal gebeuren.



Goddijn, die TomTom in 1991 opzette, houdt met de twee mede-oprichters van TomTom nog altijd 44 procent van de aandelen in het bedrijf. Lange tijd was het bedrijf met Garmin alleenheerser op het gebied van autonavigatie. Maar inmiddels moet het om lucratieve contracten van autobouwers de strijd aangaan met Google en het eveneens Nederlandse Here, de voormalige kaartendivisie van Nokia.



Zelfrijdende auto's

Autofabrikanten staan nu voor de keuze om zich op het gebied van zelfrijdende auto's aan te sluiten bij een navigatiedienst die nauwkeurig genoeg kan werken. Google heeft daarbij een voorsprong op 'kaartenmakers' TomTom en Here, omdat de Amerikanen zelf al experimenteren met zelfrijdende auto's.



TomTom sloot na de uitspraken van Goddijn vrijdag bijna 5 procent hoger op 7,90 euro. Het aandeel is daarmee hard op weg om de koersklap van 19 september, toen het fonds onderuit ging nadat Renault overstapte, in te lopen