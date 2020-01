Topman Schiphol wil snel duidelijkheid van kabinet

Dick Benschop. Beeld ANP

“Kijkend naar 2020 zeg ik dat de tijd dringt. Er staat veel op het spel en de urgentie is hoog,” zei hij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op de luchthaven.

Formeel moeten de nieuwe afspraken in november van dit jaar al ingaan, maar besluiten worden keer op keer vertraagd, onder meer door fouten in de Milieueffectrapportage van Lelystad en de stikstofdiscussie. Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen kon daardoor haar belofte om voor de kerst met een kabinetsstandpunt te komen niet nakomen. Dat is nu opgeschort tot ‘het eerste kwartaal van 2020’.

“Voor Lelystad en Schiphol is het meeste werk gedaan,” aldus Benschop. “Dat kan op korte termijn worden afgemaakt. Dat moet ook, want de tijd dringt. Mijn vraag aan de regeringscoalitie is om de belofte uit het regeerakkoord waar te maken en duidelijkheid te bieden.”

Benschop prijs de richting die het kabinet heeft gekozen: “Gematigde en gecontroleerde groei die wordt verdiend met een daling van het aantal ernstig gehinderden. Deze benadering is een trendbreuk die perspectief biedt, zowel voor de luchtvaart als voor de omgeving. Hiervoor is steun in de samenleving nodig. Onderzoek laat zien dat gecontroleerde groei onder voorwaarden steun krijgt van tweederde van de Nederlanders. Met andere woorden, de minister en de coalitie hebben een plan in handen dat steun heeft in de samenleving.”

Duurzamen brandstoffen

“Kijkend naar 2020 zeg ik dat er verstandige besluiten moeten worden genomen. Dat klemt des te meer in een wereld van afvlakkende economische groei, toenemende internationale spanningen en waarschijnlijk oplopende olieprijzen. Gaan we lukraak kosten verhogen of gericht investeren in duurzame brandstoffen en innovatie?”

Volgens Benschop wordt de discussie over groei te zeer bepaald door ‘de flanken van de samenleving’: rabiate tegenstanders van groei - zoals de milieubeweging en een deel van de actiegroepen van omwonenden - en een deel van de luchtvaartsector die verdere groei wil dan de 540.000 vluchten die het kabinet voor ogen heeft.

“Verwar de flanken niet met de meerderheid,” aldus Benschop. De Schipholtopman sluit daarbij aan op een advies van de voormalige Omgevingsraad.

“Omdat vliegen ons zoveel brengt, is het oproepen om maar niet te vliegen, niet het antwoord. Consumenten moeten verantwoorde keuzes maken. Voor de luchtvaartsector geldt dat meer van hetzelfde niet gaat, voor de milieubeweging geldt dat minder van hetzelfde niet de ambitie zou moeten zijn. Het gaat om anders, duurzaam vliegen.”

Hogesnelheidstreinen

Dat Schiphol bezig is met extra landingsbanen verwijst hij naar het rijk der fabelen. “Er is geen plan om doodleuk een paar nieuwe startbanen op Schiphol aan te leggen. Er is een lang bestaande reservering voor een parallelle Kaagbaan. Een studie kijkt naar de vraag of een nieuwe baan tot wezenlijke reductie van de geluidshinder zou kunnen leiden. Dat lijkt niet het geval te zijn.”

Benschop pleit nogmaals voor een ‘gematigde en gecontroleerde groei’. “Een aanpak waarbij duurzaamheid een centrale plaats heeft. Een aanpak waarbij substitutie naar hogesnelheidstreinen vorm krijgt.”

Wanneer een besluit wordt genomen over Lelystad Airport is nog helemaal niet bekend. De opening is al drie keer uitgesteld. Het polderveld is noodzakelijk om een deel van het vliegverkeer van Schiphol over te nemen, zodat daar groei van het internationale netwerk mogelijk wordt.

Op Schiphol passeerden vorig jaar 71,7 miljoen passagiers, een groei van ongeveer 1 procent, het aantal vliegbewegingen daalde een half procent naar 496.833 (-0,5%).

Reactie Greenpeace Greenpeace reageert sceptisch op de woorden van Benschop. “Schiphol bekent hier kleur. Dit is geen toekomstvisie. Grote vervuiler Schiphol wil alleen maar groei. Dat is onhoudbaar nu we in een klimaatcrisis zitten,” aldus campagneleider Dewi Zloch die verder constateert dat duurzaam vliegen ‘voorlopig nog een sprookje’ is. Greenpeace vraagt zich tevens af waarop Benschop baseert dat een meerderheid van de Nederlanders voor groei van Schiphol zou zijn. De organisatie wijst op een overheidsstudie waarin een ander beeld naar voren komt.