Topman ProRail: Snellere trein tussen Randstad en provincie

In politieke discussies over het spoor gaat het nu vooral over extra treinen in de Randstad en over spoorboekjesloos rijden. "Voor het Noorden, Zuiden en Oosten is frequentie echter veel minder van belang," stelt Eringa. "Daar heeft men veel liever een snelle verbinding met het Westen."



ProRail stelt daarom voor serieus werk te maken van zulke snellere verbindingen. De maximale snelheid op het gewone spoor is nu 140 kilometer per uur. Als treinen met 200 tot 250 km per uur kunnen voortrazen en stops worden geschrapt, daalt de reistijd op trajecten als Amsterdam-Middelburg of Groningen-Rotterdam met soms wel een half uur.