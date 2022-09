Topman OLVG staat 5000 euro salaris af om zorgpersoneel met schulden te steunen

Een groot deel van de zorgmedewerkers komt door de hoge energieprijzen in de problemen. Beeld Dingena Mol

Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders dreigen binnenkort niet al hun rekeningen meer te kunnen betalen door de hoge energieprijzen. “De kloof wordt steeds groter,” licht Van den Bosch toe. “Mensen die veel verdienen, hebben het nog steeds goed of soms zelfs beter. Mensen die qua inkomen aan de onderkant van de maatschappelijk ladder staan, krijgen het steeds zwaarder.”

Ook zorgmedewerkers komen in de problemen, ziet Van den Bosch. De bestuursvoorzitter van de Amsterdamse OLVG-ziekenhuizen deelde daarom vanochtend op Twitter een oproep met de hashtag #geencollegaindekou. ‘Een groot deel van die mensen werkt dagelijks met hart en ziel in de zorg,’ schrijft hij. ‘Wat bijna niet bekend is, is dat tussen de 5 en 10 procent van de zorgmedewerkers inmiddels loonbeslag heeft.’

Schuldsanering

“Voor heel Nederland zijn de energieprijzen een grote uitdaging,” zegt Van den Bosch. “Zeker voor verpleegkundigen en verzorgenden worden het spannende tijden als je ziet wat zij per maand verdienen. Laatst sprak ik een bestuurder van een verzorgingshuis waar zelfs 13 procent van de medewerkers in de schuldsanering zit.”

Daarom wil Van den Bosch een stichting oprichten waarmee collega’s in financiële problemen geholpen kunnen worden. Hij vraagt collega-bestuurders en medisch specialisten om 5000 euro van hun salaris te storten in een speciaal fonds. ‘Als 1000 collega’s reageren kunnen we starten met een fonds van 5 miljoen euro,’ schrijft hij op Twitter.

De stichting is niet alleen bedoeld voor financiële steun aan zorgmedewerkers, maar ook voor begeleiding bij schulden en budgetbeheer bij bijvoorbeeld boodschappen of abonnementen. Daarvoor zoekt Van den Bosch adviseurs die gratis willen helpen.

Extra stressfactor

Van den Bosch ziet het als een gezamenlijke plicht om de zorg vitaal te houden. “Ik zie hoe hard mensen in de zorg elke dag werken en hoe kwetsbaar ze zijn na twee jaar coronacrisis. Het ziekteverzuim is gestegen. Als er dan geldzorgen bij komen, is dat een extra stressfactor. Het geeft veel spanning en de kans is groter dat ze omvallen.”

Van den Bosch oogst met zijn initiatief vooral lof. Hij krijgt steunbetuigingen van banken en medisch specialisten. Edwin Velzel, topman van pensioenfonds PGGM, zegt in een reactie onder de tweet mee te doen. ‘En ik wil even onderzoeken of PGGM de juridische opzet en de administratie en afhandeling pro deo kan uitvoeren,’ schrijft Velzel.

Van den Bosch wil zo een groep deskundigen bij elkaar verzamelen in een stichting. “De discussie is nu opgestart en het is mooi om te zien dat mensen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen,” zegt hij.

“Maar een fonds alleen is niet genoeg. Er moet structureel een oplossing komen. In Den Haag wordt wel gesproken over een plafond voor de energieprijzen, maar er gebeurt nog weinig. Ondertussen kunnen we als sector ook zelf iets doen. Bestuurders en medisch specialisten hebben een goed inkomen. Wij hebben de verantwoordelijkheid mensen die het structureel moeilijk hebben te steunen. Daarvoor zijn we niet afhankelijk van Den Haag.”

