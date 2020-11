Topman easyJet wil af van rood en oranje landen en pleit voor corridors

De bouw van een extra grote teststraat op Schiphol. Beeld ANP

“De huidige manier van reisbeperkingen hebben een te grote impact op het boekingsgedrag van passagiers,” zegt Vet. “Er gaan telkens hele landen op oranje of rood, terwijl er vaak alleen op sommige plekken besmettingshaarden zijn. We hebben dat deze zomer gezien in Griekenland en Portugal.”

Vet wijst op Frankrijk, waar wel al regionale beperkingen gelden. “Wij willen in ieder geval toe toe naar zo’n regionale aanpak, maar liever stappen we helemaal af van oranje en rode reisbeperkingen.”

Coronavrije routes

De maatschappij, na KLM en Transavia de nummer drie op Schiphol, wil ‘coronavrije’ routes tussen zoveel mogelijk bestemmingen, waarbij steevast op de luchthaven van vertrek coronasneltests worden gedaan. “Daardoor hoef je niet telkens dan weer het ene land, dan weer het andere op oranje of rood te zetten omdat ergens een uitbraak is.”

easyJet wil zo snel mogelijk met het kabinet om tafel om zo'n snelteststraat op Schiphol op te zetten. “We willen in overleg met de overheid over het soort test en de wijze van afnemen.” Het RIVM heeft vorige maand van vijf verschillende sneltesten bepaald dat ze dusdanig betrouwbare resultaten geven dat een vervolgtest overbodig is.

Sneltesten bieden vooralsnog minder zekerheid, omdat ze een grotere foutmarge kennen dan de PCR-testen die GGD’s afnemen. Maar volgens Vet is dat nog altijd beter dan - zoals op Schiphol - helemaal niet te testen.

Nauwelijks besmettingen

Volgens Vet is het sowieso een fabeltje dat de luchtvaart het virus aanvoert. “Wij zien nauwelijks passagiers die, nadat ze hebben gevlogen, besmet blijken. Het wordt vaak gezegd dat wij het virus transporteren, maar het aantal reizigers met een besmetting is bij ons nihil.”

Volgens GGD Kennemerland komen er op Schiphol dagelijks gemiddeld 15 passagiers aan die in de dagen daarna positief getest worden, verwaarloosbaar op de gemiddeld 35.000 reizigers die momenteel op een gemiddelde dag van de luchthaven gebruikmaken - van wie ruwweg een kwart op de luchthaven uitstapt en in Nederland blijft.

Sneller op gang?

Vet durft niet te voorspellen of coronacorridors en sneltesten ertoe leiden dat het vliegverkeer sneller op gang kan komen. “Wij gaan er dit kwartaal vanuit dat we 20 tot 25 procent van onze normale hoeveelheid vluchten uitvoeren. Er zijn te veel onzekerheden om nu te voorspellen hoe zich dat zal ontwikkelen. Maar een andere aanpak van reisbeperkingen kan ertoe leiden dat het normale verkeer sneller op gang kan komen.”

Dat is volgens hem niet alleen belangrijk voor de zwaar verliesgevende activiteiten van easyJet, dat in boekjaar 2019/2020 1,4 miljard euro heeft verloren. “Het geeft vooral meer zekerheid aan reizigers. Het gaat niet heus niet alleen om vakanties, maar ook om mensen die familie bezoeken of zaken moeten doen. Er zijn nog steeds mensen die moeten reizen en willen reizen.”

Geen staatshulp

Ondanks het megaverlies is Vet voorzichtig optimistisch. “We hebben snel gereageerd op de corona-uitbraak, kosten bespaard, vliegtuigbestellingen uitgesteld en onze vloot aangepast.” Buiten Nederland zijn ook veel banen geschrapt. “Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat op Schiphol geen ontslagen vallen, door met de vakbonden af te spreken dat de lonen twee jaar bevroren worden.” easyJet zoekt dan ook geen staatshulp, zoals KLM. “Wel hebben we gebruikgemaakt van NOW-salarissteun.”