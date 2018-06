Toplonen gemeente nog steeds boven de norm

€188.000 Een topambtenaar verdiende 188.000 euro: 7000 euro meer dan de norm.

De overschrijding van de WNT is gênant voor de gemeente. Al in 2010 werd afgesproken dat ambtenaren eigenlijk niet meer mogen verdienen dan de wethoudersnorm van 154.000 euro per jaar. De afgelopen jaren verdienden ongeveer twintig topambtenaren meer dan dit bedrag.



'Not done'

Daarnaast drong de stad de afgelopen jaren bij alle bedrijven waarvan zij aandeelhouder is juist aan op een soberder beloningsbeleid in lijn met de WNT-norm. Onder meer het GVB en Schiphol kregen het verzoek van toenmalig wethouder Kajsa Ollongren om de salarissen te matigen.



Mario Soriano van de ondernemingsraad van de gemeente noemt het overschrijden van de WNT 'not done'. "Er is aandacht nodig voor dit onderwerp, net als voor de mate van externe inhuur door de gemeente. Die is ook al jaren te hoog."



De verwachting is niet dat de WNT-normen in 2018 opnieuw overschreden zullen worden. Dit omdat de hoogte van het maximale salaris voor bestuurders in de publieke sector stijgt naar 187.000 euro per jaar.