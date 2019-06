Topje van het monument op de Dam tijdelijk verwijderd

De Dam mét deksteen. Beeld ANP

Het monument, dat sinds 1956 op de Dam staat, wordt eens per één of twee jaar geïnspecteerd. Dan worden ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd als die nodig zijn. Maar de laatste twee jaar is er versnelde achteruitgang te zien, zegt een woordvoerder van de gemeente. Uit een inspectie van de binnenkant van het monument blijkt dat er scheuren van binnen naar buiten zijn gekomen in de stenen van de ongeveer 25 meter hoge pyloon.

De gemeente heeft daarom tijdelijke maatregelen genomen om erger te voorkomen en bereidt groot onderhoud voor. Er zijn spanbanden van roestvrij staal geplaatst om de top van het monument. Die is ook tijdelijk afgedekt en de scheuren zijn geïmpregneerd.

Twintig jaar

Er is geen risico op omvallen of instorten. Een grote onderhoudsbeurt ‘ligt ook in de lijn der verwachting na ruim twintig jaar’, aldus de woordvoerder. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1996. Na het definitieve herstel van het monument wordt de deksteen teruggeplaatst zodat er geen risico op verdere schade is.

Het Nationaal Monument werd ontworpen door architect J. Oud en op 4 mei 1956 op de Dam onthuld, ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het monument staat centraal bij de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

De deksteen van het Nationaal Monument op de Dam is tijdelijk verwijderd. Beeld Eric Ankersmit