Topgitaristen wisten de winkel van Søren Venema (1952-2021) te vinden

Het was zijn muziek niet helemaal, maar toen hij van zanger Eddie Vedder een kaartje kreeg voor een optreden van Pearl Jam in de Ziggo Dome wilde Søren Venema dat wel eens meemaken. Hij wist niet wat hij hoorde toen Vedder in een praatje tussen twee nummers in zijn zaak begon aan te prijzen. Volgens de Pearl Jamzanger was Palm Guitars niet minder dan de beste gitaarwinkel van de hele wereld. Vedder riep zijn fans op er vooral eens te gaan kijken: “Zeg maar dat Eddie je heeft gestuurd.”

Eddie Vedder was zeker niet de enige internationale klant van Palm Guitars. Ook bijvoorbeeld gitaargiganten als Ry Cooder en Marc Ribot, vooral bekend van zijn werk met Tom Waits en Elvis Costello, kochten instrumenten bij hem. Soms ging dat via internet, maar ‘when in Amsterdam’ wipten ze zeker even bij hem aan. Kind aan huis bij Venema waren Nederlandse gitaristen als George Kooymans, Tim Knol, J.B. Meyers en Hennie Vrienten.

Søren Venema, die afgelopen weekend plotseling overleed, bijna 69 jaar oud, begon in de jaren zeventig te handelen in muziekinstrumenten. Hij verkocht op het Waterlooplein antiek en oude tapijten toen hij een keer de hand wist te leggen op een partijtje violen. Ze vlogen weg, waarna hij, muziekliefhebber bij uitstek, besloot zich voortaan geheel op het verkopen van muziekinstrumenten toe te leggen.

Aan het ’s-Gravelandse Veer, op het nette deel van de Wallen, opende hij in een souterrain Palm Guitars, dat al snel grote faam genoot onder muzikanten als adres voor bijzondere, vintage gitaren. Nadat in de winkel brand was geweest, verplaatste Venema een jaar of tien geleden de zaak naar zijn eigen woning aan de buitenkant van de stad. De handel had zich toch al grotendeels verplaatst naar het internet en van de toeristen die vaak zijn winkel in het centrum bezochten, moest hij het niet hebben.

De liefhebbers bleven ook in de winkel aan huis meer dan welkom. Het nieuwe Palm Guitars bezoeken was een waar avontuur. Overal in huis had Venema instrumenten staan, tot rond zijn bed en in de wc toe. Het waren niet alleen akoestische en elektrische gitaren, de een nog zeldzamer dan de ander, maar ook mandolines en banjo’s. Voor een bijzondere antieke synthesizer kon je ook bij hem terecht. Hoeveel gitaren hij in huis had? Hij wist het zelf niet. 500? 1000?

Søren Venema was de perfecte gids in dat oerwoud van instrumenten. De man die op het eerste gezicht wat brommerig kon overkomen, was de vriendelijkheid zelve. En bij elk instrument had hij een prachtig verhaal. Hij was gék op gitaren, maar - zo zei hij eens - de handel er in was vooral een manier om leuke mensen te ontmoeten.